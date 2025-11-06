Lucro da Air France-KLM cai 7% para 768 ME no 3.º trimestre

Segundo os resultados publicados na sua página oficial, o grupo franco-neerlandês foi também afetado pelo desempenho relativamente fraco no transporte de carga e na sua companhia aérea de baixo custo, a Transavia, durante a época de verão, que é geralmente o período mais rentável para as companhias aéreas.

A Air France-KLM atraiu mais 4,7% de clientes no último verão, em comparação com o ano anterior, com 29,2 milhões de passageiros entre o início de julho e o final de setembro.

Este crescimento foi, ainda assim, inferior ao aumento da capacidade, o que levou a uma descida de 0,5 pontos percentuais na taxa de ocupação, para 88,8%.

A receita cresceu 2,6%, para 9,213 mil milhões de euros, enquanto a margem operacional se manteve praticamente inalterada em 13,1%.

O lucro operacional da Air France-KLM atingiu 1,203 mil milhões de euros no terceiro trimestre (+23%), em comparação com os 723 milhões de euros do ano anterior.

Com estes números, o grupo confirmou as suas metas anuais, apesar do aumento dos custos e dos desafios enfrentados pela KLM.

"No terceiro trimestre, a Air France-KLM demonstrou mais uma vez a sua resiliência num ambiente desafiante. Mantivemos um sólido crescimento das receitas e uma margem operacional estável", referiu o presidente executivo do grupo, Ben Smith, em comunicado.

O grupo beneficiou da redução dos custos de combustível e de um número significativo de reservas em primeira classe, mas continuou a enfrentar dificuldades para manter a produtividade da classe económica nos voos para os Estados Unidos.

Os custos relacionados com a manutenção e outros serviços também aumentaram, levando a um ligeiro aumento da dívida do grupo.