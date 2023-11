Lucro da Altri recua 76% para 28,2 milhões de euros até setembro

"O resultado líquido das operações continuadas do grupo Altri atingiu os 28,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, um decréscimo de 76% em comparação com o mesmo período do ano anterior", indicou, em comunicado.

Entre janeiro e setembro, as receitas totais ascenderam a 601 milhões de euros, uma quebra de 25,4%.

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Altri fixou-se em 97,5 milhões de euros, abaixo dos 223,3 milhões de euros registados no período homólogo de 2022.

O investimento líquido do grupo, no período em análise, foi de 51,6 milhões de euros, valor que compara com os 34,8 milhões de euros dos primeiros nove meses de 2022.

Por sua vez, a dívida líquida do grupo situou-se nos 391,4 milhões de euros.

"O mercado das fibras celulósicas atravessa, em 2023, um ajustamento no seu ciclo, com inevitáveis impactos face à tendência seguida nos últimos anos. Menor procura leva invariavelmente a preços mais baixos, num contexto inflacionistas que, obviamente, tem tido impacto nos `players` deste setor", apontou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Altri, José Soares de Pina.

Ainda assim, destacou que, no final dos primeiros nove meses do ano, o grupo teve um nível de produção que superou as 780.000 toneladas de fibras celulósicas, com vendas que excederam as 810.000 toneladas.

"Ao longo do ano temos tido um enfoque muito acentuado nos nossos custos operacionais, que têm apresentado um decréscimo consecutivo ao longo de vários trimestres. Estes são números que traduzem a solidez da nossa capacidade operacional, assim como agilidade necessária na frente comercial", acrescentou.

O grupo, através da Biotek, Caima e Celbi, produziu 781.300 toneladas de fibras celulósicas entre janeiro e setembro, uma quebra homóloga de 8,3%, "em resultado da paragem programada da principal unidade industrial, a Celbi, durante o primeiro trimestre".

Só no terceiro trimestre, a produção ficou nas 261.600 toneladas.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Altri cederam 1,56% para 4,43 euros.