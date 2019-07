Lucro da Caixa Geral de Depósitos cresce 46%

RTP30 Jul, 2019, 17:11 / atualizado em 30 Jul, 2019, 18:09 | Economia

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou lucros de 282,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2019.



O valor registado corresponde a um aumento de 46 por cento, face aos 194 milhões de euros registados no período homólogo de 2019.



De acordo com o comunicado do banco, a atividade em Portugal gerou um lucro de 196,5 milhões de euros no primeiro semestre, um aumento face aos 118,7 milhões gerados no mesmo período do ano passado. Já em 2017, o Banco liderado por Paulo Macedo registava um prejuízo de 50 milhões.





O aumento do produto global da atividade contribuiu para este crescimento. Neste ponto foram alcançados 908,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, o que representa um aumento de 2,1 por cento face ao período homólogo de 2018.







“Para esta evolução favorável contribuíu a subida da margem complementar em cerca de 34 milhões de euros, mais que compensou a descida de 15 milhões de euros na margem financeira alargada”, explica a CGD em comunicado.

Redução de trabalhadores





Segundo informações divulgadas esta terça-feira pelo banco, a CGD reduziu o número de trabalhadores em 172 no primeiro semestre deste ano.



Em maio, Paulo Macedo afirmava que em termos líquidos era esperado que saíssem cerca de 570 funcionários até ao final do ano, entre pré-reformas, rescisões por mútuo acordo e não renovação de contratos a termo.



Os dados hoje divulgados indicam que em junho deste ano, a CGD conta com 7.503 funcionários, uma redução de 172 trabalhadores face aos 7.675 no final de 2018.









(em atualização)