Lucro da Corticeira Amorim recua 14,2% para 64,3 milhões de euros em 2020

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim nota que, "excluindo o evento não recorrente associado à venda da US Floors e os gastos não recorrentes [resultantes do pagamento de um prémio extraordinário aos colaboradores e de indemnizações por reestruturação], o decréscimo do resultado líquido seria de 4,8%".

Segundo adianta, o Conselho de Administração propôs à assembleia-geral de acionistas, agendada para 23 de abril, a distribuição de um dividendo bruto de 0,185 euros por ação, à semelhança do ano anterior.

Relativamente ao impacto da pandemia na atividade da empresa, a Corticeira Amorim refere que, "após um segundo trimestre severamente afetado por condições de mercado muito desfavoráveis, assistiu-se a uma melhoria da atividade no segundo semestre do ano".

"Em 2021 o grau de incerteza ainda é elevado, tornando difícil avaliar a dimensão e a extensão dos impactos diretos e indiretos da pandemia por covid-19 no futuro", sustenta, embora admitindo que "o primeiro trimestre do ano 2021, quando comparado com o primeiro trimestre de 2020, que praticamente não foi afetado pela pandemia, dificilmente deixará de apresentar impactos significativos na atividade da Corticeira Amorim".

Para o evoluir da atividade ao longo deste ano, a corticeira diz que será determinante "a evolução e a extensão do processo de vacinação em curso e a eficácia da vacina, contrabalançadas pela eventual necessidade de implementação de medidas de contenção adicionais".

No exercício de 2020, o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado da Corticeira Amorim atingiu os 122,5 milhões de euros, um decréscimo de 1,8% face ao ano anterior, mas inferior ao recuo das vendas (-5,2%).

O rácio EBITDA/vendas subiu para 16,6% (16,0% em 2019), "beneficiando do consumo de matérias-primas adquiridas a preços mais favoráveis, de ganhos de eficiência operacional e de aumentos de preços de venda, que compensaram o efeito negativo de menores níveis de atividade e da desvalorização cambial".

Segundo a empresa com sede em Mozelos, Santa Maria da Feira, no ano passado as vendas consolidadas atingiram os 740,1 milhões de euros, recuado 5,2% face ao ano anterior, com a crise sanitária decorrente da pandemia a condicionar "significativamente a atividade de todas as unidades de negócio (UN) a partir do segundo trimestre do ano".

As vendas foram ainda penalizadas "por uma evolução cambial desfavorável, especialmente no segundo semestre do ano", sendo que, excluindo este efeito, a variação deste indicador teria sido de -4,2%.

Todas as unidades de negócio registaram decréscimos de vendas em 2020, exceto a UN Revestimentos que, apesar da desaceleração no final do ano, teve um crescimento de vendas de 3,2%, para 112,1 milhões de euros, impulsionada pelo "grande dinamismo na Alemanha e Portugal, bem como nos EUA".

As vendas da UN Rolhas, que representam 70% da faturação consolidada da Corticeira Amorim, caíram 5,7%, para 527,3 milhões de euros, sobretudo devido à "redução do consumo de vinho, particularmente no canal HoReCa [hotelaria, restauração e cafetaria], e do encerramento temporário de alguns dos seus clientes".

Já a UN Aglomerados Compósitos viu a faturação recuar 8,9%, para 95,2 milhões de euros, ao ser "afetada pelo encerramento temporário de alguns dos seus clientes e pela implementação do SAP em junho, que condicionou o normal funcionamento da UN nos meses subsequentes", assim como pela desvalorização do dólar.

No que se refere ao desempenho operacional das várias unidades de negócio, as UN Matérias-Primas e Rolhas registaram um EBITDA de 114,0 milhões de euros, um decréscimo de 3,3% face ao período homólogo, destacando-se o "desempenho positivo" da UN Rolhas, ao conseguir "conter o decréscimo do EBITDA em 3,8% face a um decréscimo de vendas de 5,7%".

Para tal, a Corticeira Amorim diz terem sido "decisivas a redução dos preços de consumos de cortiça, o ajustamento de valor de alguns produtos e as melhorias introduzidas na área operacional, que atenuaram o impacto negativo dos menores níveis de atividade registados".

O EBITDA da UN Revestimentos atingiu 1,8 milhões de euros, o que compara com um valor negativo de 2,5 milhões de euros em 2019, beneficiando das "melhorias do `mix` de produtos vendidos, com maior crescimento dos produtos fabricados", das "medidas de racionalização e otimização em termos de estrutura administrativa, industrial, logística e comercial" e da "não repetição dos gastos incorridos em 2019 no desenvolvimento e lançamento da gama de produtos Amorim WISE".

Já o EBITDA da UN Aglomerados Compósitos recuou 32,7%, para 8,3 milhões de euros, "penalizado sobretudo pelos menores níveis de atividade e pela desvalorização do dólar norte-americano", e apesar do impacto positivo da redução dos custos das matérias-primas (cortiça e não-cortiça) e das melhorias de eficiência operacional e de aproveitamento da cortiça.

Quanto à UN Isolamentos, apresentou uma "evolução muito positiva", tendo o EBITDA aumentado de 200 mil euros em 2019 para 900 mil euros em 2020, devido à redução do preço de consumo de cortiça.

No exercício de 2020, os gastos não recorrentes da Corticeira Amorim aumentaram devido ao pagamento de um prémio extraordinário aos colaboradores do grupo e por gastos de reestruturação sobretudo decorrentes de indemnizações pagas nas UN Rolhas, Revestimentos e Aglomerados Compósitos.

Já a redução do resultado de associadas "reflete essencialmente o recebimento em 2019 de 2,9 milhões de euros decorrentes da venda da US Floors": "Sendo este o valor final associado a esta operação, o seu impacto afetou apenas os resultados do período homólogo do ano anterior", explica a corticeira.

No final de 2020, a dívida remunerada líquida da Corticeira Amorim ascendia a 110,7 milhões de euros, abaixo dos 161,1 milhões de euros no final de 2019.

Conforme explica a empresa, "apesar do aumento do investimento em ativo fixo (45 milhões de euros), do pagamento de dividendos (25 milhões de euros) e das aquisições de 10% da Bourrassé (cinco milhões de euros) e de 30% da Elfverson (dois milhões de euros), foi possível reduzir a dívida líquida em 50,4 milhões de euros no ano de 2020".

Em 2020, a corticeira destaca ainda a primeira emissão `obrigações verdes`, no valor de 40 milhões de euros, por subscrição particular, sem garantias e pelo prazo de cinco anos.