Lucro da Corticeira Amorim sobe 2,1% para 16,4 ME no 1.º timestre

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a corticeira refere que, excluindo o efeito de alteração do perímetro de consolidação decorrente da venda da participação na Timberman Denmark, as vendas teriam subido 1,3%.

"Num ambiente de elevada incerteza e volatilidade, decorrente do atual contexto geopolítico, que caracterizou os primeiros meses de 2025, a estabilidade das vendas da Corticeira Amorim evidencia a resiliência do nosso modelo de negócio", considera o presidente e presidente executivo (CEO) do grupo, António Rios de Amorim, citado no comunicado.