Lucro da CUF SGPS desceu 0,5% no 1º semestre para 29,7 ME

A sociedade, uma subsidiária do Grupo CUF S.A., que detém as participações na atividade de prestação de cuidados de saúde privados da rede CUF, registou rendimentos operacionais de 471,8 milhões de euros, mais 7,5% do que nos primeiros seis meses de 2024.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo foi de 89,3 milhões de euros, um aumento homólogo de 4,7%, adiantou a empresa.

De acordo com os dados divulgados pelo grupo, a faturação assistencial foi liderada pelas cirurgias, com 139 milhões de euros, um aumento de 7,3% em termos homólogos, seguindo-se as consultas, com 76,5 milhões de euros, mais 13,1%.

"No primeiro semestre de 2025, a CUF S.A. registou uma evolução positiva da atividade assistencial, refletindo o investimento de 46,8 milhões de euros efetuado na rede CUF em equipamentos, tecnologia, sistemas de informação e infraestrutura, bem como o empenho e a dedicação das equipas", destacou, na mesma nota.

Por outro lado, disse, a "valorização dos vencimentos dos colaboradores, refletida num aumento de 6,5% do salário médio, marcou igualmente os primeiros meses do ano, uma melhoria que contribuiu para um crescimento da massa salarial em 9,9%, em comparação com o período homólogo", tendo a CUF ainda aplicado "recursos no âmbito da responsabilidade social interna, através de apoios dirigidos a colaboradores e suas famílias".