Lucro da EDP cai 12% para 952 ME até setembro

Já resultado líquido recorrente -- que exclui efeitos extraordinários como ganhos de venda de ativos -- atingiu 974 milhões de euros, mais 5% em termos homólogos, beneficiando do aumento da capacidade renovável e do bom desempenho das redes de eletricidade em Portugal e Espanha, de acordo com o comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa destacou que a capacidade instalada cresceu 3,4 gigawatts, o que permitiu uma subida de 14% na produção total de eletricidade, apesar da queda de 9% no preço médio de venda.