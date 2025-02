Lucro da EDP cai 16% em 2024 para 801 milhões de euros

"Incluindo efeitos não recorrentes, sobretudo relacionados com perdas associadas à saída da EDPR de projetos na Colômbia, o resultado líquido reportado da EDP foi de 801 milhões de euros", anunciou hoje a EDP, que em contrapartida destaca "o forte desempenho da atividade de produção e gestão de energia em mercado e aumento do contributo da atividade de redes de eletricidade no Brasil".

A EDPR anunciou hoje que teve lucros de 221 milhões de euros no ano passado, uma queda de 57% em relação a 2023.