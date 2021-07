Lucro da EDP Renováveis cai 44% no 1.º semestre

Segundo o relatório de contas do primeiro semestre da EDP Renováveis (EDPR), hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o lucro bruto de exploração (EBITDA) diminuiu 13% para 654 milhões de euros no primeiro semestre, enquanto o lucro líquido de exploração (EBIT) foi de 364 milhões de euros.

As receitas da empresa cifraram-se em 856 milhões de euros na primeira metade deste ano, menos 6% que em igual período de 2020.

O declínio deveu-se ao impacto das vendas, que foram 69 milhões de euros inferiores às do primeiro semestre de 2020, aos preços de venda mais baixos, que foram 22 milhões de euros inferiores em relação ao ano anterior, principalmente em Espanha e nos EUA, e ao impacto desfavorável da conversão cambial, que reduziu as receitas em 38 milhões de euros.

Estas quedas não foram compensadas pelos megawatts adicionais de capacidade trazidos à corrente, que contribuíram com mais 61 milhões de euros do que na mesma metade do ano passado, e pelo aumento do recurso eólico, que acrescentou 11 milhões de euros.

O fenómeno meteorológico que ocorreu no primeiro trimestre do ano nos Estados Unidos teve também um impacto na evolução das receitas.

Por área geográfica, os negócios na Europa e no Brasil tiveram um bom desempenho, com um aumento do EBITDA de 40 milhões de euros em comparação com o ano anterior.

A EDPR indica ainda que no final de junho passado "a dívida líquida totalizava 3.563 milhões de euros, mais 120 milhões de euros que em dezembro de 2020, refletindo a estratégia de investimento neutralizada em parte pelo aumento de capital recebido em abril".

Em relação aos resultados operacionais, o relatório afirma que no final de junho "a EDPR tinha um portfólio de ativos operacionais de 12,6 gigawatts (GW), com vida média de nove anos, dos quais 11,7 GW totalmente consolidados e 841 megawatts (MW) são contabilizados pelo método da equivalência patrimonial (participações em projetos em Espanha, Portugal, Estados Unidos e eólica `offshore`).

No total, a variação líquida anual consolidada do portfólio da EDPR foi de +415 MW, apesar da venda de uma participação de 68% numa carteira eólica operacional de 405 MW nos EUA (275 MW líquidos).

A EDPR acrescentou 691 MW de capacidade eólica e solar desde dezembro de 2020, dos quais 648 MW foram totalmente consolidados - 83 MW na Europa, 537 MW na América do Norte e 28 MW na Ásia-Pacífico devido à sua entrada no Vietname.

Além disso, o projeto eólico `offshore` Seamade na Bélgica também entrou em funcionamento durante o primeiro trimestre do ano.

Em 30 de junho, a EDPR tinha 2,9 GW de nova capacidade em construção (2,195 MW de energia eólica terrestre, 421 MW de energia solar e 269 MW em participações em projetos eólicos `offshore`).

No primeiro semestre deste ano, a EDPR produziu 15,3 terawatts-hora (TWh) de eletricidade, mais 5% do que no mesmo período de 2020.

A EDPR tem 3,7 GW em contratos de compra de energia em negociação e pré-seleção, e fechou um acordo com a Amazónia para o fornecimento de energia solar e eólica ao abrigo dos acordos de compra e venda de energia entre 2023 e 2025 nos Estados Unidos, Europa e América Latina.