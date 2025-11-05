Lucro da EDP Renováveis cai 49% até setembro para 107 ME

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) foi 1.390 milhões de euros nos primeiros três trimestres do ano, um acréscimo de 7% face aos 1.294 milhões de euros no mesmo período de 2024.

A empresa explica, na mesma comunicação à CMVM, que a queda do lucro até setembro "inclui o impacto negativo" de 82 milhões de euros de "itens não recorrentes".

Estão em causa, principalmente, ao nível das amortizações, "imparidades na Europa" e a "depreciação acelerada" do projeto eólico Meadow Lake IV, nos EUA, assim como "custos não recorrentes" na plataforma da Ocean Wind, também nos EUA, segundo a EDPR.

A EDP Renováveis, que tem sede em Madrid, é uma empresa subsidiária e detida maioritariamente pelo Grupo EDP, operando no domínio das energias renováveis.