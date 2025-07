Lucro da EDP Renováveis cai 56% no primeiro semestre para 93 milhões de euros

O EBITDA (os resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) foi de 948 milhões nos primeiros seis meses, face aos 960 milhões alcançados no mesmo período do ano passado.

Contudo, o EBITDA recorrente manteve-se inalterado, nos 960 milhões de euros.

O resultado líquido recorrente subjacente aumentou 80 milhões de euros em termos homólogos, triplicando face ao ano anterior, "refletindo uma melhoria significativa da rentabilidade da carteira de ativos em operação da EDPR, com um aumento dos níveis de produção de eletricidade, o aumento de eficiência operacional e a redução de alguns impactos negativos que impactaram os níveis de rentabilidade subjacente no primeiro semestre do ano passado", indica a empresa.

As receitas aumentaram 18% em termos homólogos para 1.424 milhões de euros, face ao aumento de 2% nas vendas de eletricidade para 1.162 milhões e por um aumento de 77 milhões nos proveitos de parcerias institucionais.

A dívida líquida totalizou 9.004 milhões de euros, o que representa um aumento de 726 milhões de euros face a dezembro de 2024.

A EDP Renováveis, que tem sede em Madrid, é uma empresa subsidiária e detida maioritariamente pelo Grupo EDP (Energias de Portugal), operando no domínio das energias renováveis.

No ano passado, teve resultados líquidos negativos, com 556 milhões de euros de prejuízos, que justificou com impactos negativos de "itens não recorrentes" de 777 milhões de euros.