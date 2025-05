Lucro da EDP sobe 21% para 428ME no 1.º trimestre

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 6% para 1,4 mil milhões de euros. Excluindo o impacto cambial, sobretudo devido à desvalorização de 13% do Real face ao Euro, registou um crescimento de 8% do lucro operacional, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este desempenho é explicado pela empresa liderada por Miguel Stilwell d`Andrade "com a expansão da atividade em termos de capacidade instalada renovável (+13%), eletricidade produzida (+5%) e base de ativos de redes de eletricidade na Península Ibérica (+2%), assim como a subida de preços de eletricidade nos EUA e no mercado Ibérico que mais do que compensou a ausência de ganhos com rotação de ativos no primeiro trimestre deste ano".