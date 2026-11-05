Lucro da EDP sobe 22% para 1.191 milhões de euros até setembro

"Este desempenho reflete o sólido contributo das renováveis, apoiado por maiores ganhos com a rotação de ativos, o início dos novos períodos regulatórios das redes de eletricidade na Península Ibérica no início de 2026 e o sólido desempenho do segmento de Geração Flexível & Clientes", adianta a empresa, em comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Já o resultado líquido reportado alcançou os 1.194 milhões de euros até setembro, uma subida de 25% face ao período homólogo.





Nos primeiros nove meses deste ano, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) recorrente avançou 11% para 4.166 milhões de euros.





A dívida líquida totalizou 16,8 mil milhões de euros, um acréscimo de 9% face ao quatro trimestre de 2025, o que reflete "a execução do plano de investimento, a geração de fluxo de caixa orgânico durante o período e a valorização do real brasileiro face ao euro".





"Estes efeitos foram parcialmente compensados pelo encaixe da rotação de ativos, concentrado sobretudo no terceiro trimestre de 2026, e pelo pagamento do dividendo anual de 848 milhões de euros, realizado no segundo trimestre", acrescenta.