Lucro da EDPR tem queda de 54% para 148 ME nos primeiros nove meses de 2021

A empresa, que tem sede em Madrid, mas está cotada na bolsa de Lisboa, informa o mercado de que o resultado líquido totalizou 148 milhões de euros, "parcialmente neutralizado pelo melhoramento do custo médio da dívida, menores custos financeiros e maior geração no período".

Por outro lado, as receitas diminuíram para 1.192 milhões de euros (-5% em relação a um ano antes), devido a um menor recurso eólico, transações de `Selldown`, preços médios de venda mais baixos maioritariamente influenciados por Espanha e Estados Unidos da América, `forex` desfavorável e outros fatores.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 917 milhões de euros (-15%), devido à performance das receitas que foram impactadas pelo evento climatérico extraordinário nos Estados Unidos da América no primeiro trimestre do ano, níveis mais baixos de recurso eólico médio nos neste país e em Espanha, ganhos de capital mais baixos e `forex` desfavorável.

A EDP Renováveis (EDPR) tinha em 30 de setembro último 2.099 "colaboradores", mais 23% do que um ano antes, dos quais 32,3% eram mulheres.

No final do terceiro trimestre, a EDPR tinha um portfólio de ativos operacionais de 13,0 GW (gigawatts), com vida média de nove anos, dos quais 12,3 GW totalmente consolidados e 0,8 GW consolidados por `equity` (Espanha, Portugal, EUA, e Offshore).

Durante os primeiros nove meses de 2021, a EDPR adicionou um total de 1,216 MW (megawatts) de capacidade eólica e solar, dos quais 1,173 totalmente consolidados: 264 MW na Europa, 678 MW na América de Norte, 208 MW no Brasil e 28 MW na região Ásia/Pacífico, nomeadamente no Vietname.

A Energias de Portugal, S.A. (EDP) é a maior acionista da EDP Renováveis.