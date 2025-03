Lucro da fabricante automóvel chinesa BYD aumentou 34% em 2024

Boas perspetivas de crescimento





“A BYD tornou-se líder da indústria em todos os setores, desde baterias e eletrónica a veículos de nova energia, quebrando o domínio das marcas estrangeiras e transformando o panorama do mercado global”, afirmou.



Olhando para 2025, Wang diz que a BYD vai aproveitar a “oportunidade histórica” para continuar a desenvolver-se e reforçar a sua independência, aumentando ainda mais a competitividade dos seus produtos.



“Vamos acelerar a expansão internacional do nosso negócio para ajudar a indústria automóvel chinesa a liderar a transformação global dos veículos de energia nova”, afirmou.



Para além da sua presença na China, a BYD tem vindo a investir fortemente na América Latina desde há anos, onde começou recentemente a construir um complexo fabril no Brasil, estando também presente em mercados de mais de 50 países, incluindo Portugal.

Nos resultados enviados à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa também relatou um aumento anual de 29% no volume de negócios, para 777 mil milhões de yuan (mais de 99 mil milhões de euros).A empresa referiu que as receitas provenientes dos automóveis e produtos relacionados ascenderam a cerca de 617,382 mil milhões de yuan (quase 79 mil milhões de euros), o que representa um aumento homólogo de 27,70%.Os veículos de energia nova englobam elétricos e híbridos.