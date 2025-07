Lucro da Galp cai 9% para 565 ME no primeiro semestre

No segundo trimestre do ano, o resultado líquido ajustado da Galp subiu 25% para 373 milhões de euros, "suportado pelo aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil e por um forte desempenho da atividade de trading de produtos nos mercados internacionais", destaca a empresa.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera adianta que o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) caiu no primeiro semestre 16% para 1,5 mil milhões de euros, "dadas as condições macroeconómicas mais desafiantes". Cerca de 80% do resultado teve origem nos mercados internacionais, com destaque para as atividades de `upstream` (exploração) e de `trading` e para as exportações de produtos a partir de Portugal.