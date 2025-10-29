Lucro da Glintt sobe 58% para 5,7 milhões de euros até setembro

"A Glintt Global atingiu um resultado líquido de 5,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um crescimento de 58% face ao mesmo período de 2024, refletindo o aumento do volume de negócios e a melhoria do desempenho operacional", indicou, em comunicado, a empresa.

Por sua vez, o volume de negócios atingiu os 101,9 milhões de euros, mais 12,4% face aos primeiros nove meses de 2024, uma evolução que se verificou nos dois mercados onde a empresa atua -- Portugal e Espanha.

No período em análise, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu, aproximadamente, um milhão de euros (6,4%) para 16,2 milhões de euros.

Já a dívida líquida situou-se em 30,9 milhões de euros, menos 500.000 euros face ao final de 2024.

A empresa realizou investimentos de cerca de 2,5 milhões de euros neste período.

Em junho, a Glintt pagou dividendos de 3,75 milhões de euros relativos a 2024, um valor recorde.

"Os resultados que alcançámos até setembro confirmam que estamos no caminho certo. Entramos no último trimestre do ano com confiança e com a convicção de que 2025 será um ano histórico para a Glintt Global, no qual atingiremos o maior volume de negócios, o maior EBITDA e o maior resultado líquido da nossa história", afirmou, citado em comunicado, o presidente executivo da Glintt Global, Luís Cocco.

A portuguesa Glintt Global tem mais de 30 anos de experiência e conta com 1.200 colaboradores.