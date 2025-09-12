Lucro da Ibersol cai para menos de metade e atinge 1,6 ME no 1.º semestre
A Ibersol registou, no primeiro semestre deste ano, lucros consolidados de 1,6 milhões de euros, menos de metade dos 4,8 milhões de euros obtidos em igual período de 2024, segundo comunicado ao mercado.
De acordo com o comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o resultado líquido das operações continuadas, também de 1,6 milhões de euros, "representa uma variação de -0,2 milhões de euros face ao registado em igual período de 2024".
No ano passado, o grupo tinha registado três milhões de euros de mais-valia da venda de oito restaurantes, no mesmo período.
No semestre, a empresa registou um aumento do volume de negócios consolidado de 246,7 milhões de euros, um crescimento de 17,8% face aos primeiros seis meses de 2024, destacou.