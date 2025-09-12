Lucro da Ibersol cai para menos de metade e atinge 1,6 ME no 1.º semestre

De acordo com o comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o resultado líquido das operações continuadas, também de 1,6 milhões de euros, "representa uma variação de -0,2 milhões de euros face ao registado em igual período de 2024".

No ano passado, o grupo tinha registado três milhões de euros de mais-valia da venda de oito restaurantes, no mesmo período.

No semestre, a empresa registou um aumento do volume de negócios consolidado de 246,7 milhões de euros, um crescimento de 17,8% face aos primeiros seis meses de 2024, destacou.