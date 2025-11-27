Lucro da Ibersol sobe quase 29% para 11,7 milhões de euros até setembro

"O resultado líquido das operações continuadas atingiu os 11,7 milhões de euros, o que representa uma subida de 2,6 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e setembro, o volume de negócios do grupo atingiu os 394,8 milhões de euros, um crescimento homólogo de 14%.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 99,7 milhões de euros, ultrapassando em 30 milhões de euros o valor reportado em 2024.