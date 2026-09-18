Lucro da Infraestruturas de Portugal cai 44% para 43,8 ME no primeiro semestre

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 15%, para 227,3 milhões de euros, enquanto o resultado operacional caiu 28,6%, para 113,7 milhões de euros, de acordo com a informação divulgada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa, a evolução dos resultados refletiu, entre outros fatores, a redução em 17,7 milhões de euros dos rendimentos associados à Consignação do Serviço Rodoviário (CSR) e uma diminuição de 9,1 milhões de euros em outros rendimentos e ganhos.

A IP aponta ainda para um aumento de 41,5 milhões de euros nos gastos operacionais, relacionado, nomeadamente, com intervenções de conservação e reposição das condições de operacionalidade das infraestruturas afetadas pelas intempéries registadas nos primeiros meses do ano.

Entre os fenómenos meteorológicos, o relatório destaca a tempestade Kristin, de 28 de janeiro, e outros episódios de precipitação intensa e persistente durante fevereiro.

Segundo o documento, foram registadas mais de 4.200 ocorrências nas redes rodoviária e ferroviária, tendo a IP mobilizado cerca de 2.000 operacionais e chegado a realizar cerca de 200 intervenções diárias.

Só na rede rodoviária, foram identificadas 3.441 ocorrências, estando estimado em 380 milhões de euros o investimento necessário para reparar os danos, incluindo despesas complementares.

Na ferrovia, as condições meteorológicas adversas provocaram supressões de comboios e o encerramento temporário de troços, levando a uma redução estimada superior a 650 mil comboios-quilómetro e a um impacto de cerca de 1,7 milhões de euros nas receitas.

O volume de negócios aumentou 1% no primeiro semestre, para 665,8 milhões de euros, enquanto o investimento cresceu 11%, para 281 milhões de euros.

Na componente rodoviária, o investimento aumentou 13%, para 76,1 milhões de euros, enquanto na ferrovia recuou 6%, para 171,5 milhões de euros.

O projeto de cabos submarinos Atlantic CAM representou um investimento de 27,9 milhões de euros no semestre.

No final de junho, a dívida financeira da IP totalizava 3.130 milhões de euros, menos 85,4 milhões, uma redução que a empresa atribui exclusivamente às amortizações de capital previstas dos empréstimos contraídos junto do BEI.