Lucro da IP aumenta 11% para 78,5 milhões de euros no primeiro semestre

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) - indicador que mede a capacidade operacional da empresa -- situou-se em 267,6 milhões de euros, ligeiramente abaixo dos 277,5 milhões do primeiro semestre de 2024, enquanto o resultado operacional manteve-se praticamente estável, em 159,2 milhões de euros, de acordo com o comunicado emitido hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os rendimentos operacionais ascenderam a 710,3 milhões de euros, representando um aumento de 3,8 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a IP, este crescimento deveu-se, principalmente, ao aumento de receitas com contratos de construção (+28 milhões de euros), de indemnizações compensatórias (+11 milhões de euros) e à subida da tarifa ferroviária (+3 milhões de euros) e Contribuição de Serviço Rodoviário (+3 milhões de euros), parcialmente compensados pela redução das receitas com portagens no valor de 42 milhões de euros.

Por sua vez, os gastos operacionais situaram-se em 551 milhões de euros, um aumento de 3,6 milhões em relação ao período homólogo, refletindo, sobretudo, o incremento das intervenções na infraestrutura rodoferroviária (+11,1 milhões de euros) e dos gastos com pessoal (+4,2 milhões de euros).

"Esses aumentos foram parcialmente compensados por uma redução dos gastos com amortizações (-10 milhões) e outros fornecimentos e serviços externos (-3,5 milhões)", explica a empresa.

O resultado financeiro melhorou 5,3 milhões de euros, devido à redução dos juros associados a subconcessões, resultado da diminuição do passivo.

O Grupo IP destaca ainda que manteve forte investimento em infraestruturas no semestre em análise, aplicando 182 milhões de euros na rede ferroviária -- menos 37,5 milhões do que em igual período de 2024, refletindo a conclusão da maioria dos projetos do Ferrovia 2020 --, e 67,3 milhões na rede rodoviária, dos quais 53,5 milhões estão ligados ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), um aumento 27,9 milhões face ao semestre do ano anterior.

A dívida financeira da IP fixou-se em 3.261 milhões de euros, mantendo a trajetória de redução. Em junho de 2025, a diminuição de 22 milhões resultou das amortizações de capital previstas nos planos de reembolso dos empréstimos contraídos junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), detalha a empresa.

Por fim, o grupo lembra que o acionista, o Estado, manteve a política de financiamento da empresa através da capitalização da IP, com aumentos de capital que, no primeiro semestre de 2025, ascenderam quase a 700 milhões de euros, destinados a cobrir encargos com Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias, investimentos ferroviários e serviço da dívida.