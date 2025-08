Lucro da Jerónimo Martins sobe 6,6% no 1.º semestre para 269 ME

Entre janeiro e junho, as vendas subiram 6,7% para 17.396 milhões de euros (+ 6% a taxas de câmbio constantes) e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 10,3% para 1.148 milhões de euros (+9% a taxas de câmbio constantes).

"O forte desempenho de vendas e eficiência operacional mais do que compensam pressão da inflação de custos sobre as margens", refere o grupo, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).