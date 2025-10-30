Lucro da Lufthansa sobe 32% para 1.093 ME até setembro
O grupo Lufthansa registou um resultado líquido de 1.093 milhões de euros até setembro, 32% superior ao registado no mesmo período do ano anterior, após cortes de custos, foi hoje anunciado.
Os resultados comunicados pelo grupo aéreo mostram que a receita nos primeiros nove meses do ano aumentou para 29.648 milhões de euros, mais 5% face ao ano anterior, impulsionada pela subida de 3% no número de voos e 2% nos passageiros.
O resultado operacional também cresceu 17% para 1.463 milhões de euros.
O presidente executivo do grupo, Carsten Spohr, considerou o terceiro trimestre positivo, depois de ter tido "o melhor verão em termos de operações de voo" dos últimos dez anos.
Segundo o responsável, a perspetiva de reservas para o quarto trimestre é positiva, pelo que prevê uma melhoria significativa dos lucros de 2025.
A Lufthansa é uma das companhias aéreas interessadas na privatização da TAP.