Lucro da Media Capital cai 60% em 2025 para 3,7 ME

Já o resultado líquido do período com ajustamentos não recorrentes cresceu 72% para 6 milhões de euros, de acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No ano passado, o total de rendimentos operacionais totalizou 172,3 milhões de euros, menos 3% que os 176,9 milhões de euros registados em 2024.

Segundo a dona da TVI, os rendimentos operacionais ajustados cresceram "3% face a 2024, impulsionado sobretudo pela publicidade, cujas receitas cresceram 6%".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 37% para 14,1 milhões de euros.

Considerando o EBITDA ajustado (EBITDA, provisões, ajustamentos não recorrentes, indemnizações), este subiu 8% para 18 milhões de euros, segundo o grupo.

Em 2025, a Media Capital "manteve o investimento na modernização tecnológica e no crescimento do negócio, com um capex de 10,8 milhões de euros, direcionado sobretudo para digitalização, infraestrutura tecnológica e novas soluções de inteligência artificial".

O grupo, adianta, "distribuiu 3,5 milhões de euros em dividendos".