Lucro da Mota Engil no primeiro semestre cresce para 59 milhões de euros

De acordo com a nota enviada pela empresa à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "este é o melhor resultado de sempre" da Mota-Engil num primeiro semestre do ano.

Já o volume de negócios do grupo atingiu os 2.745 milhões de euros, mais 0,5% que os 2.732 milhões de euros alcançados nos primeiros seis meses de 2024.

O grupo português do setor da construção e obras públicas, hoje com interesses e empresas em diversas áreas, alcançou no mesmo período um EBITDA (resultados antes impostos, gastos financeiros líquidos, amortizações e depreciações) de 448 milhões de euros, o que significa mais 13% face aos 396 milhões de euros registados nos primeiros seis meses de 2024 e "com melhoria de margem para 16%", refere-se na mesma nota.

A carteira de encomendas do grupo atingiu os 14,7 mil milhões de euros nos primeiros seis meses de 2025, não incluindo contratos de 1,36 mil milhões de euros assinados depois de junho, esclareceu a empresa.