Lucro da Navigator cai 51% para 118 ME até setembro

Em comunicado, o grupo adianta ainda que o resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) atingiu 300 milhões de euros, face aos 431 milhões um ano antes, com uma margem de 20,2%.

O volume de negócios totalizou 1.489 milhões de euros de janeiro a setembro, uma queda de 5,1%.

As vendas de papel de impressão e escrita (UWF) e de embalagem (Packaging) cresceram 15% face ao terceiro trimestre de 2024, para 316 mil toneladas, em linha com o trimestre anterior, refletindo "a solidez da procura e o sucesso da estratégia de diversificação", segundo a empresa liderada por António Redondo.