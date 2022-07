Lucro da Navigator mais do que duplica para 161,9 ME no 1.º semestre

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), a empresa de pasta e papel adianta que o volume de negócios totalizou 1.142 milhões de euros até junho, valor impulsionado pela evolução favorável de preços, um crescimento de 60% face ao período homólogo.

No primeiro semestre, as vendas de papel representaram cerca de 71% do volume de negócios, as vendas de pasta 10%, as vendas de `tissue` 8% e as vendas de energia 11%.

A empresa atingiu um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 345 milhões de euros e uma margem sobre vendas de 30% (+ 9 pontos percentuais face ao período homólogo), beneficiando do esforço de melhoria de eficiência e consumos, e evolução muito favorável dos preços de venda estabelecidos nos mercados internacionais, lê-se no comunicado ao mercado.

Os títulos da Navigator fecharam a sessão de hoje a subir 1,15% para 4,06 euros.