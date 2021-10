Lucro da Navigator sobe 51,8% para 114 ME até setembro

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), entre janeiro e setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa cresceu 16,9% para 246 milhões de euros.

Por sua vez, as vendas totais ascenderam a 1.119,7 milhões de euros, mais 7,3% do que no período homólogo.