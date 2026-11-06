Lucro da operadora de casinos em Macau Galaxy sobe 10% no terceiro trimestre

O Galaxy Entertainment Group registou um lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 3,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (442 milhões de euros) entre julho e setembro.

A empresa arrecadou no terceiro trimestre de 2026 receitas de 12,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,45 mil milhões de euros), também um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Isto apesar das receitas totais do setor do jogo na região semiautónoma chinesa terem caído 4% entre julho e setembro, em termos homólogos, para 60,2 mil milhões de patacas (6,65 mil milhões de euros).

Num comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, o presidente da Galaxy disse que, apesar do "crescimento económico global mais lento e incerteza geopolítica persistente", o grupo mantém "a confiança nos perspetivas de médio a longo prazo para Macau".

Francis Lui Yiu Tung sublinhou que o balanço financeiro da empresa atingiu 34,4 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,92 mil milhões de euros), com uma dívida de dois mil milhões de dólares de Hong Kong (228,2 milhões de euros).

"Esta solidez financeira permite-nos investir nos nossos empreendimentos atuais, devolver capital aos acionistas, financiar a nossa carteira de projetos em desenvolvimento e manter a resiliência no meio de um cenário externo incerto", disse o executivo.

Em fevereiro, Francis Lui tinha apontado o Japão e a Tailândia como hipóteses para investimento fora de Macau.

O Governo tailandês apresentou uma proposta para legalizar o jogo em casino, mas a discussão da proposta no parlamento foi adiada, em abril, face à oposição de membros da coligação governamental.

O novo hotel do empreendimento integrado Galaxy Macau, chamado Capella, abriu oficialmente em fevereiro, enquanto a empresa disse que a renovação de 40% dos quartos e suítes do hotel StarWorld deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2027.

Também para o próximo ano está prevista a inauguração da quarta fase do Galaxy Macau, que terá cinco hotéis "ultra luxuosos" com cerca de 1.350 quartos e suítes, um teatro com lugar para cinco mil espetadores e "uma área de lazer aquática".

A aposta em elementos não jogo e em visitantes estrangeiros foram algumas das exigências das autoridades de Macau para a renovação por 10 anos das licenças das seis concessionárias a operar no território, que entraram em vigor em 01 de janeiro de 2023.

Francis Lui sublinhou que a Galaxy organizou durante o terceiro trimestre mais de 80 concertos, espetáculos e eventos desportivos, que ajudaram a "gerar novos incentivos para visitar Macau".

No final de julho, a Galaxy coorganizou as finais da Liga das Nações feminina de voleibol, que pela primeira vez se realizaram em Macau. A Turquia venceu a competição, derrotando no jogo decisivo o Brasil.