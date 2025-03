Lucro da SIC cai 42,2% em 2024 para 4,8 ME

No período em análise, as receitas consolidadas evoluíram 0,9% para 157,5 milhões de euros, adiantou a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os custos operacionais diminuíram 0,2% para 139,2 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cifrou-se em 18,2 milhões de euros, uma subida homóloga de 9,9%.

"O EBITDA recorrente, ajustado dos custos de reestruturação e de indemnizações pagas e recebidas, foi de 15,2 milhões de euros", menos 19,7% que um ano antes.

Na sequência da evolução dos processos judiciais em curso intentados contra a SIC e da aferição dos respetivos riscos e responsabilidades, "o valor das provisões foi reforçado em, aproximadamente, 5,1 milhões de euros", adianta a SIC.

Em termos de investimento publicitário, a SIC representou 46,1% de quota de mercado entre os canais generalistas, segundo a empresa.