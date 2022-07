Lucro da SIC cai 81% no 1.º semestre para mais de um milhão de euros

No primeiro semestre de 2021, o resultado líquido tinha ascendido a 5,5 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SIC adianta que o resultado líquido "superou um milhão de euros" e que as receitas recuaram 3,7% para 77 milhões de euros.

"A SIC representou 49,6% de quota de mercado do investimento publicitário entre os canais generalistas", adianta.

Os custos operacionais "aumentaram 2,7%, sendo este desvio justificado, na sua maioria, pelos custos com a cobertura da guerra na Ucrânia e pelo ataque informático de que o grupo Impresa foi alvo no início do ano", justifica.

Também o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi impactado pelo ataque informático, pela guerra na Ucrânia e pelas pressões inflacionistas, ao atingir 5,1 milhões de euros, o que representa uma quebra de 49,1%.

A Impresa registou prejuízos de 2,2 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com lucros de 3,3 milhões de euros em igual período de 2021, divulgou hoje a dona da SIC.