Lucro da SIC sobe 12 por cento para 8 milhões de euros em 2023

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SIC adianta que "registou receitas totais de 156 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 2,4%, devido, sobretudo, a uma quebra no mercado publicitário dos canais de televisão abertos (free-to-air), no qual a SIC generalista liderou com 48,3% da quota de mercado".

Já o crescimento da venda de conteúdos "teve um impacto positivo no volume de negócios anual da SIC".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 2,8% para 16,6 milhões de euros.

"Os custos operacionais, não obstante a pressão inflacionista, apresentaram uma diminuição de 2,3%, sendo que, sem contabilizar os custos de reestruturação, a redução ascendeu a 3,2%, para o que contribuiu uma otimização da gestão da grelha de programação televisiva ao longo do ano", adianta a SIC.

A margem do EBITDA recorrente, que não considera os custos de reestruturação, subiu de 11,3% para 12,1%.