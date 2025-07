Lucro da Sonae aumenta 41% no primeiro semestre para 102 milhões de euros

No comunicado com os resultados semestrais apresentados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo português refere que o resultado líquido total foi de 139 milhões de euros, sendo o resultado líquido atribuível aos acionistas de 102 milhões.

O volume de negócios, que totalizou 4.267 milhões de euros no primeiro semestre de 2024, passou para 5.253 milhões no primeiro semestre deste ano, atingindo entre janeiro e junho um valor "recorde", refere a empresa em comunicado à imprensa.