Lucro da TAP justifica "fim dos acordos de emergência" de trabalhadores

A TAP voltou a ter resultados positivos, com lucros de 65,6 milhões de euros em 2022. O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil considera que os resultados são "históricos", apesar dos "erros de gestão"", e que se devem ao "esforço dos trabalhadores". Por isso, Ricardo Penarroias acredita que se justifica já o "fim dos acordos de emergência".