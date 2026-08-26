Lucro da Vista Alegre sobe 19% para 4,3 ME no 1.º semestre

O volume de negócios cresceu 1,6% homólogos para 71,3 milhões de euros, "com crescimento nos três principais segmentos de atividade" e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 6,8% para 15,9 milhões de euros.

"A evolução das vendas foi acompanhada por uma melhoria mais expressiva da rentabilidade, traduzindo a capacidade do grupo para crescer com maior eficiência operacional", adianta a Vista Alegre.

Nos segmentos de negócio, "três das quatro áreas de atividade registaram crescimento".

O segmento faiança "destacou-se com um aumento de 8,1% [para 9,9 milhões de euros], seguida do grés, com 3,5% [33,4 milhões de euros], e da porcelana e complementares, com 0,7% [22,5 milhões de euros]", prosseguiu a Vista Alegre.

O segmento de Cristal e Vidro recuou 14,1% [para 5,5 milhões de euros], ainda influenciado pela contração do mercado internacional das bebidas `premium` (segmento alto), condicionando parcialmente o ritmo de crescimento consolidado.

"O desenvolvimento de novos projetos com clientes internacionais de referência deverá contribuir para uma evolução mais favorável deste segmento nos próximos períodos", adianta o grupo.

A evolução dos resultados no primeiro semestre "evidencia uma melhoria consistente da rentabilidade do grupo, com o crescimento do EBITDA e do resultado líquido a superar o crescimento do volume de negócios", acrescentam.

Esta evolução da rentabilidade "assume particular relevância num contexto de aumento significativo do custo do gás, fortemente pressionado pelo conflito no Médio Oriente, que constituiu um fator adverso relevante para a atividade industrial do grupo durante o primeiro semestre", prossegue.

Em 30 de junho, "a dívida líquida consolidada, após incentivos reembolsáveis por receber, situava-se em 60,1 milhões de euros, uma redução de 6,4 milhões de euros face a dezembro de 2025".

Os resultados do primeiro semestre "mostram uma Vista Alegre mais rentável, financeiramente mais sólida e cada vez mais internacional", afirmou o presidente executivo (CEO) do grupo Vista Alegre, Fernando Daniel Nunes.

Num contexto "exigente, crescemos em vendas, aumentámos o EBITDA em 6,8% e o resultado líquido em 18,9%, ao mesmo tempo, que reduzimos a dívida líquida e melhorámos o rácio de alavancagem para 2,1x", adianta citado em comunicado.

"Estes resultados são particularmente relevantes porque refletem a execução de uma estratégia assente em três prioridades: valorização das nossas marcas e do posicionamento `premium`, aceleração da expansão internacional e disciplina operacional e financeira", acrescenta.

"Olhamos para o futuro com confiança e com uma orientação clara: continuar a aumentar o peso internacional das nossas marcas, privilegiar crescimento de maior valor acrescentado e reforçar a eficiência das operações. A combinação entre um património de marca único, capacidade industrial, design e inovação constitui a base para uma Vista Alegre cada vez mais global, competitiva e preparada para criar valor de forma sustentável", afirma.

No semestre, a Bordallo Pinheiro manteve uma dinâmica comercial particularmente forte, alcançando em março um recorde histórico mensal de vendas, que incluiu a maior transação de sempre da marca na Turquia, refere o grupo.

O grupo continua a investir no reforço da sua capacidade industrial e eficiência operacional: "destaca-se o projeto Ria III S, atualmente em implementação, que representa um investimento de cerca de 40 milhões de euros numa nova unidade industrial, associado a uma carteira de vendas contratadas superior a 400 milhões de euros até 2034, o projeto constitui um importante vetor de crescimento futuro, permitindo aumentar capacidade, produtividade e eficiência industrial", segundo o grupo.