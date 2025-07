Lucro do BCP sobe 3,5% até junho para 502,3 milhões de euros

"Os resultados do banco no primeiro semestre ascendem a 502,3 milhões, um aumento de 3,5% em relação a igual período do ano anterior", afirmou o líder do banco, Miguel Maya, em conferência de imprensa, em Oeiras, Lisboa.

O presidente executivo do BCP destacou que o primeiro semestre ainda foi marcado por muita incerteza e volatilidade devido à situação macroeconómica e geopolítica.