Lucro do CaixaBank subiu para 4.248 MEuro nos primeiros nove meses do ano

Os recursos de clientes aumentaram 43.502 milhões (+6,9%) e a produção de novos créditos avançou 20% face aos primeiros nove meses de 2023, segundo informou hoje o banco à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).

A margem de juros aumentou 13,6% e o incumprimento permanece em 2,7%, um nível historicamente baixo, informou o CaixaBank, um dia depois de anunciar que Tomás Muniesa substituirá José Ignacio Goirigolzarri como presidente do banco, em janeiro.

O total de ativos líquidos atingiu 178.487 milhões de euros e o rácio de capital de qualidade CET1 situa-se em 12,2%, enquanto a rendibilidade do capital tangível (RoTE) permanece em 16,9%, inalterado face a junho e acima dos 14,1% de setembro do ano passado.

O diretor executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, explicou que o terceiro trimestre deu continuidade à tendência positiva dos primeiros seis meses do ano, com "intensa atividade comercial, contenção do incumprimento, solvência e liquidez muito acima das exigências e uma rentabilidade que atingiu razoável níveis".

Este ano, o CaixaBank registou uma intensa atividade comercial em produtos de gestão de património. As subscrições líquidas de fundos de investimento, seguros de poupança e planos de pensões atingiram 8.777 milhões (+54,3%), o que permitiu melhorias nas quotas de mercado, sublinha o banco.

A carteira de crédito situava-se em 344.678 milhões no final de setembro, apresentando um ligeiro aumento de 0,2% no período em análise, com "bom desempenho da produção de novos créditos em todos os segmentos".

A produção de novas hipotecas atingiu em setembro os 10.343 milhões de euros (+55%), dos quais cerca de 75% correspondem a uma taxa fixa. De toda a carteira, quase 40% está com taxa fixa.

Relativamente ao crédito ao consumo, foram concedidos 9.021 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um aumento de 15%.

No segmento das empresas, a nova produção atingiu 31.548 milhões de euros (+14%) e no segmento PME foram celebradas entre janeiro e setembro 124.633 operações (+25%).

A margem financeira líquida situou-se nos 8.367 milhões de euros (+13,6%), um aumento suportada pela intensa atividade comercial e pelo ambiente de taxas de juro. Em termos trimestrais, a margem permanece praticamente estável, com ligeiro aumento de 0,1%.

Os rendimentos de serviços (gestão de património, seguros de proteção e comissões bancárias) aumentaram 3,8%, atingindo 3.674 milhões de euros.

O conselho de administração do CaixaBank aprovou a distribuição de um dividendo intercalar correspondente a 40% do lucro líquido consolidado do primeiro semestre de 2024, no valor de 1.070 milhões (14,88 cêntimos brutos por ação), a pagar no mês de novembro.