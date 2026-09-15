Lucro do Crédito Agrícola recua 2,2% no 1.º semestre para 168,5 ME

Na apresentação dos resultados financeiros, que decorre hoje em Lisboa, o presidente do grupo, Sérgio Raposo Frade, explicou que o resultado líquido consolidado fixou-se nos 168,5 milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano, representando uma queda homóloga de 3,8 milhões.

O Crédito Agrícola referiu que a margem financeira - a diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos - recuou 5,1 milhões de euros, ou 1,5%, para 328,4 milhões de euros.