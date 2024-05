Lucro do Crédito Agrícola sobe 19,2% para 114,3 ME no 1.º trimestre

Num comunicado sobre os resultados não auditados acumulados em março de 2024, o Crédito Agrícola refere que a margem financeira (diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) foi de 205,2 milhões de euros de janeiro a março, mais 51,8 milhões de euros face aos primeiros três meses de 2023.

Em sentido contrário, registou-se uma variação negativa do resultado das operações financeiras em 9,2 milhões de euros, para 2,8 milhões de euros negativos, face a um resultado positivo de 6,5 milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado, assim como a uma deterioração dos outros resultados, que foram negativos em 600 mil euros, face a 4,8 milhões de euros no período homólogo (variação homóloga de -5,4 milhões de euros).

A penalizar o resultado líquido de janeiro a março o grupo Crédito Agrícola diz ainda ter estado o crescimento dos custos de estrutura em 4,8%, para 106,4 milhões de euros (+4,9 milhões de euros face ao período homólogo), o reforço de imparidades e provisões para cinco milhões de euros (+2,2 milhões de euros em termos homólogos) e o acréscimo de 20,1% dos impostos, que ascenderam a 32,3 milhões de euros no primeiro trimestre.