Lucro do HSBC cai 31% no primeiro semestre

Entre janeiro e junho, o volume de negócios do grupo recuou 8,5% em termos homólogos, para 34.122 milhões de dólares (29.532 milhões de euros), indicou o HSBC em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotado.

A instituição atribuiu as descidas à base comparativa mais elevada, decorrente de ganhos extraordinários com a venda dos seus negócios no Canadá e na Argentina no primeiro semestre de 2024.

Apesar da quebra, o presidente executivo, Georges Elhedery, afirmou que o HSBC enfrenta "este período de incerteza económica e volatilidade do mercado a partir de uma posição de força".