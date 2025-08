Lucro do IAG sobe 43,8% para 1,3 mil ME no 1.º semestre

De acordo com a informação enviada pelo grupo com sede em Madrid à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, a receita aumentou 8%, para 15,9 mil milhões de euros, e o lucro operacional antes de itens excecionais atingiu 1,878 mil milhões de euros, um aumento de 43,5%.

O presidente do IAG, Luis Gallego, apontou, em comunicado, que o "desempenho sólido na primeira metade de 2025 reflete a resiliência da procura por viagens" e o sucesso da política de transformação do grupo, que contribuiu para aumentar a sua margem operacional em 2,9 pontos percentuais, para 11,8%.

O grupo aéreo registou este semestre uma despesa de 50 milhões de euros que teve de pagar à Globalia pelo fim das negociações para a compra da Air Europa --- conforme estabelecido no acordo entre ambas as partes em fevereiro de 2022 --- transação da qual o grupo hispano-britânico desistiu em agosto do ano passado, devido às severas restrições impostas por Bruxelas.

O IAG transportou 57,8 milhões de passageiros nos primeiros seis meses do ano, menos 0,7% do que no ano anterior, embora a receita de passageiros tenha aumentado de 13,043 mil milhões de euros entre janeiro e junho de 2024 para 13,771 mil milhões de euros este ano.

A procura nos seus principais mercados, América do Norte, América Latina e Europa, é robusta, afirmou o grupo, que notou "alguma fraqueza" nas vendas de bilhetes da classe económica com origem nos Estados Unidos, embora este efeito seja compensado pelo forte desempenho das classes `premium`.

A Iberia registou um lucro antes de itens excecionais de 564 milhões de euros, um aumento de 200% face ao ano anterior, com uma receita total de 3,887 mil milhões de euros, um aumento de 11,4%, dos quais 2,855 mil milhões de euros foram receitas de passageiros (aumento de 4,9%).

Já a British Airways obteve um lucro de 824 milhões de euros (antes de itens excecionais), um aumento de 270%.

No final do semestre, a IAG tinha uma dívida líquida de 5,459 mil milhões de euros, menos 2,06 mil milhões de euros do que no ano anterior, e tinha pouco mais de 12 mil milhões de euros de liquidez (menos 1,34 mil milhões de euros do que em junho de 2024).

As perspetivas para o ano completo apontam para um bom crescimento dos lucros, progressão das margens e forte retorno para os acionistas este ano, apesar do cenário de incerteza geopolítica e macroeconómica, refere o comunicado da empresa.