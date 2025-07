Lucro do Loyds Banking Group subiu 4% no 1.º semestre para 2.925 milhões de euros

O lucro antes de impostos aumentou 5% no primeiro semestre, para 3.504 milhões de libras (4.029 milhões de euros), enquanto a receita total aumentou 6%, para 9.386 mil milhões de libras (10.793 milhões de euros), informou o banco, num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres.

A 30 de junho deste ano, os depósitos de clientes atingiram 494.932 milhões de libras (569.171 milhões de euros).

O rácio de eficiência (`cost-to-income`) foi de 52,2% no segundo trimestre do ano (abril a junho), em comparação com 58,1% no primeiro trimestre, enquanto o rácio de capital CET1 era de 13,8% em 30 de junho, em comparação com 13,5% no primeiro trimestre de 2025.

O rácio de empréstimos sobre depósitos era de 95% em 30 de junho, em comparação com 96% no trimestre anterior.

O presidente executivo do banco, Charlie Nunn, afirmou que o Lloyds demonstrou "força sustentada no desempenho financeiro durante o primeiro semestre de 2025, com crescimento das receitas, disciplina de custos e uma sólida qualidade dos ativos, o que impulsionou uma forte geração de capital e um aumento das distribuições aos acionistas".

"O nosso progresso estratégico e a força contínua do nosso desempenho financeiro permitem-nos reafirmar a nossa orientação para 2025 e inspirar confiança nos nossos compromissos para 2026. Além disso, apoiam a obtenção de uma rentabilidade maior e mais sustentável para os nossos acionistas", acrescentou.