Lucro do Novo Banco caiu perto de 2% nos primeiros três meses do ano

Foto: João Marques - RTP

Ou seja, teve menos ganhos na diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o banco considerou que o resultado líquido conseguido está "em linha com as expectativas".



O Novo banco é detido em 75 por cento pelo fundo Lone Star. Os restantes 25 por cento estão direta e indiretamente nas mãos do Estado português.



O banco vai vender parte do capital em bolsa, o que deve ocorrer já no início do verão. Está agendada para dia 4 de junho uma assembleia geral extraordinária para os acionistas aprovarem a admissão de ações em bolsa.