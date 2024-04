Lucro dos três maiores bancos moçambicanos cresceu 6% para 333 ME em 2023

De acordo com os respetivos relatórios e contas, o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), o maior de Moçambique, detido maioritariamente pela Caixa Geral de Depósitos, liderou os lucros de 2023, com 8.181 milhões de meticais (119,6 milhões de euros) um aumento de 1,28% face a 2022.

Já o Standard Bank Moçambique, daquele grupo sul-africano, surge no segundo posto entre os lucros de 2023 no setor bancário, com um crescimento de 7,8% face a 2022, para um recorde de 7.378 milhões de meticais (107,5 milhões de euros).

No terceiro lugar surge o Millennium BIM (Banco Internacional de Moçambique), liderado pelo grupo português BCP, cujos lucros cresceram 8,2% em 2023, para 7.211 milhões de meticais (105,3 milhões de euros).

Globalmente, estes três bancos tinham somado lucros de cerca de 21.530 milhões de meticais (314,6 milhões de euros) em 2022, o que se traduz num crescimento de 5,7% em 2023, apesar de todos apontarem os efeitos no desempenho provocados pelo aumento das reservas obrigatórias, decidido pelo Banco de Moçambique.

Os bancos moçambicanos BCI e Millennium BIM mantêm-se entre as três instituições domésticas de importância sistémica em Moçambique, juntamente com o Standard Bank, segundo a lista publicada este mês pelo banco central.

A tabela de classificação das instituições domésticas de acordo com a sua importância sistémica, que deve ser divulgada anualmente até 30 de abril pelo Banco de Moçambique, voltou este ano a colocar os mesmos três bancos no escalão máximo.

A lista mantém o BCI em primeiro lugar, com 220 pontos, seguido do Millennium BIM (187 pontos) e do Standard Bank Moçambique, do grupo sul-africano Standard Bank, (182 pontos).

Em 2023, o Banco Comercial e de Investimento (BCI) tinha um capital social de 10 mil milhões de meticais (140 milhões de euros), numa estrutura acionista liderada (51%) pela Caixa Participações, do grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), contando ainda com o banco português BPI (35,67%) e diretamente pela CGD (10,51%), entre outros.

Já o Banco Internacional de Moçambique (BIM) contava com um capital social de 4.500 milhões de meticais (64,1 milhões de euros), a maioria detido pelo BCP África (grupo Millennium BCP), com uma participação de 66,69%, seguindo-se o Estado de Moçambique (17,12%), o Instituto Nacional de Segurança Social moçambicano (4,95%) entre outros acionistas.

O Standard Bank Moçambique é um banco privado constituído em 1967, com sede em Maputo, - mas cuja atividade no país já data de 1894 -- e que tem como empresa-mãe e acionista maioritário o Stanbic Africa Holdings Limited, um banco de investimento constituído no Reino Unido que detém uma participação equivalente a 98,15% do capital social.

Por sua vez, o Stanbic Africa Holdings Limited é uma entidade integralmente detida pelo Standard Bank Group, um banco de investimento constituído na África do Sul.

Os restantes 1,85% do capital da sucursal de Moçambique são detidos por acionistas minoritários.