Lucros da American Express sobem 17% até setembro para 8.741 ME

Apenas no terceiro trimestre, os lucros foram de 3.712 milhões de dólares (3.313 milhões de euros), 28% acima do verificado no mesmo período do ano passado.

As receitas e os lucros da American Express aumentaram devido a uma combinação de fatores: os clientes gastaram mais com os seus cartões e pagaram mais para ter um cartão `AmEx`.

No ano passado, a empresa atualizou o seu cartão Platinum, adicionando várias vantagens para os titulares, ao mesmo tempo que aumentou a anuidade de 695 para 895 dólares (799 euros ao câmbio atual). Na altura, as reações foram, em geral, positivas, mas em Wall Street pairava a dúvida sobre os titulares dos cartões estariam dispostos a aceitar um aumento de 200 dólares no preço do cartão.

Segundo a Associated Press, a American Express refere que quase todos os clientes que foram transferidos para o cartão Platinum decidiram mantê-lo, mesmo com as taxas mais elevadas.

As receitas líquidas decorrentes das taxas de cartões como o Platinum aumentaram mais de 400 milhões de dólares face ao ano anterior, enquanto a empresa continua, ao mesmo tempo, a verificar subidas no montante gasto neste tipo de produtos.

Nos três meses entre julho e setembro, o cliente médio da empresa gastou 6.735 dólares (6.011 euros), num aumento de cerca de 5% em termos homólogos.

Numa entrevista citada pela AP, o administrador financeiro da AmEx, Christophe Le Caillec, apontou que parte desse aumento pode estar ligada à inflação.