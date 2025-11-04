Lucros da BP sobem 48,6% para 3.016 mihões de euros até setembro

Segundo a empresa, este resultado deve-se, em parte, ao melhor desempenho de suas unidades de produção.

O lucro bruto atingiu 9.249 milhões de dólares (8.024 milhões de euros), face aos 7.285 milhões de dólares (6.285 milhões de euros) no ano anterior, enquanto o lucro operacional ficou em 12.903 milhões de dólares (11.193 milhões de euros), superando também os 10.554 milhões de dólares (9.155 milhões de euros) do mesmo período de 2024, informou a empresa, num relatório enviado à Bolsa de Valores de Londres.

Já no terceiro trimestre, o lucro líquido atingiu 1,16 mil milhões de dólares (1,006 milhões de euros) cinco vezes mais o que os 206 milhões de dólares (178,6 milhões de euros) registados no período homólogo.

A receita total caiu ligeiramente entre janeiro e setembro, 144.807 milhões de dólares (125.613 milhões de euros), perante 146.541 milhões (127.126 milhões de euros) no ano anterior, uma queda de 1,9%.

De acordo com o relatório de resultados, o fluxo de caixa operacional totalizou 7.800 milhões de dólares (6.767 milhões de euros) no terceiro trimestre, com sólido desempenho em todas as divisões, contribuindo para uma forte geração de caixa nos primeiros nove meses.

A dívida líquida era de 26.054 milhões de dólares (22.601 milhões de euros) no final de setembro, um valor praticamente inalterado relativamente ao trimestre de abril a junho, apesar da baixa de 1.200 milhões de dólares (1.040 milhões de euros) em títulos híbridos, que não alterou significativamente o nível geral da dívida.

A BP espera que a produção do quarto trimestre, de outubro a dezembro, permaneça "basicamente estável" em comparação com o terceiro trimestre, com "um leve aumento no petróleo e uma leve queda no gás e na energia de baixo carbono".

Para o ano todo, a empresa prevê produção semelhante à de 2024 e receitas impulsionadas por reduções estruturais de custos e pela contribuição da divisão de biocombustíveis.

O presidente executivo destacou que a empresa, que em fevereiro de 2025 decidiu reduzir significativamente seus investimentos em energia renovável para se concentrar na produção de petróleo e gás, "teve outro trimestre forte em todas as áreas do negócio".

Murray Auchincloss observou que a BP "está a fazer progressos na redução de custos, no fortalecimento do balanço patrimonial e no aumento do fluxo de caixa e dos retornos", sublinhando que "a BP pode e vai fazer melhor para seus investidores".