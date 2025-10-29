Lucros da Endesa crescem 22% até setembro para 1.711 milhões de euros

Já o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi 4.224 milhões de euros, mais 9% do que nos três primeiros trimestres de 2024, ano em que as empresas de energia em Espanha pagaram um imposto extraordinário que já não foi aplicado em 2025.

O imposto extraordinário sobre as empresas energéticas esteve em vigor em 2023 e 2024 e foi justificado pelo governo espanhol com ganhos extraordinários deste setor associados à subida da inflação.

No comunicado divulgado hoje com os resultados até setembro, a Endesa, que está presente em Portugal, refere-se ao apagão de final de abril na Península Ibérica, reiterando que, "atendendo às lições aprendidas" com o episódio e ao "sistema dominado pelas energias renováveis", é "crítico reconsiderar o fecho previsto do parque nuclear" em Espanha e, em concreto, da central de Almaraz.

"Esta central revelou-se fundamental para reforçar a segurança de abastecimento numa área geográfica que conta com uma ampla presença de renováveis", defende a Endesa, referindo-se a Almaraz, a central nuclear localizada a cerca de 100 quilómetros da fronteira com Portugal.

Citado no mesmo comunicado, o presidente executivo da Endesa (CEO), José Bogas, defende que "o sistema elétrico espanhol é seguro, mas é necessário atualizar o seu funcionamento após as mudanças estruturais decorrentes da presença dominante das tecnologias renováveis".

"Neste novo cenário, é fundamental reconsiderar o plano previsto de encerramento do nuclear, que começa em Almaraz", acrescenta José Bogas.

As empresas proprietárias da central nuclear espanhola de Almaraz pediram na semana passada formalmente ao Governo de Espanha para adiar o fecho da unidade.

A Iberdrola detém 53% da central, a Endesa 36% e Naturgy 11,3%.

O fecho do primeiro reator de Almaraz está previsto para 2027 e o do segundo para 2028.

As empresas proprietárias das cinco centrais nucleares em Espanha acordaram com o Governo de Espanha em 2019 um calendário para o encerramento de todas as unidades até 2035, com a de Almaraz a ser a primeira afetada.

Nos últimos meses, sobretudo após o apagão de finais de abril na Península Ibérica, criou-se a expectativa em Espanha de haver uma alteração nesse calendário, com o Governo espanhol a mostrar disponibilidade para um prolongamento da atividade das centrais nucleares para além do acordado desde que não haja aumento de custos para os consumidores, entre outras condições.

Já as empresas proprietárias das centrais têm pedido novas condições fiscais para a energia nuclear.

A Endesa teve lucros de 1.888 milhões de euros no ano passado, um aumento de 154% em relação a 2023.

A empresa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, a Endesa produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.