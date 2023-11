Lucros da Greenvolt descem 64,7% para 5,9 ME até setembro

"O resultado líquido atribuível à Greenvolt, excluindo o efeito das atividades descontinuadas, totalizou 9,6 milhões de euros [uma queda de 51,1%], sendo o resultado líquido total atribuível ao grupo 5,9 milhões de euros", adiantou.

"Tendo em conta a evolução das várias unidades de negócio, as receitas do grupo Greenvolt atingiram os 267,9 milhões de euros, um aumento de cerca de 45,9% em termos homólogos", disse, na mesma nota, sendo que o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) se cifrou em 76,9 milhões, uma queda de 3,3%.

Por sua vez, os resultados financeiros do grupo "passaram de -10,6 milhões de euros para -29,9 milhões no final dos primeiros nove meses do ano, fruto do aumento do `stock` de dívida impulsionado pelos investimentos em curso e pelo incremento do custo médio da mesma", adiantou.