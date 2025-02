Lucros da Honda caem quase 8% entre abril e dezembro

O lucro operacional da segunda maior fabricante automóvel japonesa neste período, os primeiros nove meses do ano fiscal no Japão, atingiu 1,13 biliões de ienes (7,107 mil milhões de euros), mais 5,6% do que no ano anterior, de acordo com o relatório financeiro publicado hoje.

O volume de negócios da empresa automóvel aumentou 8,1%, para 16,3 biliões de ienes (101,8 mil milhões de euros).