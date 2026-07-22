Lucros da Iberdrola aumentam 22% no primeiro semestre para mais de 4.336 ME

O resultado inclui uma mais-valia extraordinária por causa da venda do negócio da Iberdrola no México.

Sem o impacto desta operação, o lucro da Iberdrola ascendeu a 3.565 milhões de euros, mais 8% do que no primeiro semestre do ano passado, segundo os resultados que a empresa comunicou hoje à Comissão nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) até junho cresceu 0,3%, comparando com os mesmos meses do ano passado, para 8.050 milhões de euros.

O grupo de energia espanhol Iberdrola, que está presente em Portugal, teve lucros de 6.285 milhões de euros em 2025, uma subida de 12,0% face ao ano anterior.